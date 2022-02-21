Kırklareli’nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 5 Afganistan ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.