Son Dakika
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.
Kırklareli’nde 5 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 21.02.2022, 16:29
Kırklareli’nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 5 Afganistan ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.