Kırklareli’nde 42 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 42 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 42 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.