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Kırklareli’nde 38 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 38 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 31.05.2022, 16:35
Kırklareli’nde 38 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 38 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 38 Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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