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Kırklareli’nde 334 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 334 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.
Asayiş 17.11.2022, 11:04
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 334 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 04 - 10 Kasım 2022 tarihleri arasında il genelinde yaptığı önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 334 kaçak göçmenle birlikte 6 organizatör yakalandı.
Olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.