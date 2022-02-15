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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
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ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
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Kırklareli’nde 33 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 33 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 15.02.2022, 14:52
Kırklareli’nde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 33 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara, Tatlıpınar ve Tastepe köylerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 33 Afganistan, Tunus, Suriye ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.