Kırklareli’nde 33 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 33 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi bağlı Ahmetler köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 33 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.