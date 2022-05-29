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Kırklareli’nde 32 kaçak göçmen ormanda saklanırken bulundu: 1 gözaltı

Kırklareli’nde jandarmadan kaçan şüpheli araçtaki kaçak göçmenler ormanda saklanırken bulundu. Göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 29.05.2022, 18:59
Kırklareli’nde 32 kaçak göçmen ormanda saklanırken bulundu: 1 gözaltı

Kırklareli’nde jandarmadan kaçan şüpheli araçtaki kaçak göçmenler ormanda saklanırken bulundu. Göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Kofçaz İlçesi Malkoçlar köyü bölgesinde Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü unsurlarının icra ettiği ani yol uygulamaları esnasında şüpheli minibüs Jandarma devriyesini görerek kaçmaya çalıştı. Kaçak göçmenleri taşıdığı belirlenen minibüsün peşine düşen jandarma ekipleri, göçmenleri ormanda saklanırken buldu.

O.Y. (47) isimli şahsın kullandığı minibüs ile birlikte 32 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan O.Y. gözaltına alındı. Bulgaristan ülkesine geçmeye çalışan düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Araç sürücüsü O.Y. nin daha önce de Çanakkale bölgesinde çeşitli göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştığı ve hakkında adli işlem yapıldığı tespit edildi.

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