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Kırklareli’nde 31 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 10.08.2022, 14:44
Kırklareli’nde 31 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Y.T, B.I, V.T, H.A, B.G. ve H.E. idaresindeki araçlar durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 31 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücüler gözaltına alındı.

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