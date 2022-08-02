Kırklareli’nde 30 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 30 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 30 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.