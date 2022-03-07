Son Dakika
Beykoz’da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı. Otobüsün önünde sürüklediği otomobil, bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Yaralananların olduğu kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 07.03.2022, 15:58
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi bağlı Tatlıpınar, Ahmetler, Beyci ve Karaablar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 28 Suriye, Fas ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.