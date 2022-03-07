Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi bağlı Tatlıpınar, Ahmetler, Beyci ve Karaablar köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 28 Suriye, Fas ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.