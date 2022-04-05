Kırklareli’nde 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 27 Afganistan, Pakistan ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, yakalanan bir kaçak göçmen ormanlık alanda rahatsızlandı. Kaçak göçmen 112 sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan kaçak göçmen Bulgar polisi tarafından darp edildiğini iddia etti.

Kaçak göçmenlere de organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.Ç. gözaltına alındı.