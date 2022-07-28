Kırklareli’nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Bulgaristan’dan ülkeye yasa dışı yollarla kaçak içki getirildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce belirlenen otomobil Babaeski ilçesi Taşköprü köyünde durduruldu. Sürücülüğünü Ç.C’nin yaptığı otomobilde yapılan aramada 17 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Vize ilçesinde de M.S’nin evinde yapılan aramada 7 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S. ve Ç.C. gözaltına alındı.