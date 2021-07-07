banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!

Kırklareli’nde 231 bin kök kenevir imha edildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 231 bin kök kenevir imha edildi.

Asayiş 07.07.2021, 11:40
Kırklareli’nde 231 bin kök kenevir imha edildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişen 231 bin kök kenevir imha edildi.

Kırklareli İ Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lüleburgaz İlçesi Gölbaba mevkiinde H.T. ve O.İ.’ye ait ayçiçeği tarlalarında arama yapıldı. Aramalarda, 40-200 santimetre boylarda, 231 bin kök kendiliğinden yetişmiş kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Söz konusu kenevirler ise yakılarak imha edildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu