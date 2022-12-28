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Kırklareli’nde 229 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 229 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı.
Asayiş 28.12.2022, 16:23
Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 229 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 5 günde il genelinde yaptığı önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 229 kaçak göçmenle birlikte 7 organizatör yakalandı.
Olaylarda kullanılan 3 araca el konuldu. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen 7 şüpheliden 5’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.