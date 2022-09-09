Kırklareli’nde 22 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 22 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçaklığı yapmaktan gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli kent merkezi ve Pınarhisar ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 6 araçta Afganistan, Cezayir ve Fas uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli ise gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.