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Kırklareli’nde 22 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 22 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 29.09.2021, 16:18
Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 22 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, Kofçaz ilçesi ve Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.