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Kırklareli’nde 20 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’ne yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 25.08.2022, 09:48
Kırklareli’ne yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde M.E. idaresindeki aracı durdurdu. Ekiplerce arabada yapılan araştırmada 18 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Sürücü gözaltına alınırken, işlemleri tamamlana kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde de kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darp edilerek ve özel eşyaları alınarak Türkiye tarafına gönderildiklerini iddia etti.
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