banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Kırklareli’nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken bir kişi organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Asayiş 16.08.2022, 16:15
Kırklareli’nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken bir kişi organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye, Filistin, Afganistan ve Fas uyruklu 20 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
29°
açık