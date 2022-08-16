Kırklareli’nde 20 kaçak göçmen yakalandı: 1 kişi gözaltına alındı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken bir kişi organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Suriye, Filistin, Afganistan ve Fas uyruklu 20 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.