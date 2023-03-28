Son Dakika
Kırklareli’nde 2 güme yıkıldı
KIRKLARELİ’NDE JANDARMA EKİPLERİNCE TESPİT EDİLEN VE KAÇAK AVCILIKTA KULLANILAN 2 GÜME YIKILDI.
Asayiş 28.03.2023, 13:00
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince tespit edilen ve kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Tatarköy göleti mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri avcılıkta yasak olan 2 adet güme tespit etti. Gümeler içerisinde yapılan araştırma 1 adet ses yayın cihazı, 4 adet battaniye ve 2 adet soba ele geçirildi.
Gümelerin sahibi olan M.D ve S.B isimli şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.