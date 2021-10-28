Kırklareli’nde 2 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nde kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre sahte içki ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde 3 şüphelinin kaçak içki imalattı yaptığı ve sattığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 bin 560 litre sahte şarap, 1 üzüm ayıklama makinesi, 1 üzüm sıkma makinesi, 1 şarap şişeleme makinesi, bin 134 şişe mantarı, 775 muhtelif şişe ve alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Operasyonda buluna sahte içkilere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.