Kırklareli’nde 19 köy yolu ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra şiddetli yağışlar Kırklareli’yi vurdu. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 19 köy yolunun taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra dün akşam Kırklareli’de şiddetli yağış etkili oldu. Yağışla birlikte taşan dereler birçok ulaşım yolunu, beraberinde evleri su altında bıraktı.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkın bölgesinde inceleme yapan Vali Bilgin, inceleme esnasında yaptığı açıklamada yağış nedeniyle 19 köy yollarının ulaşıma kapatıldığını söyledi. Bilgin, “Köy yolları bizim irademizle kapandı. Nedeni şu özellikle yollarımızı kapattım ki vatandaşlarımız derelerin taşması sonucu yolların kapanmasından etkilenerek can kaybı oluşmasın diye. Şu anda İl Özel İdare ekiplerimiz kontrollü bir şekilde köy yollarımızı ulaşıma açtılar. Ancak Lüleburgaz ilçemizde Sakızköy köprüsü yıkıldı. Tabi alternatif yollarımız var onlar kullanılıyor. Kısacası ulaşım sağlayamadığımız hiçbir köy yok” dedi.

Taşkında 300’e yakın vatandaş tahliye edildi

Vatandaşları, sağduyulu olmaya davet ettiğini söyleyen Vali Bilgin Alpullu’da tahliye esnasında 300’e yakın vatandaş için otel temini sağladıklarını dile getirerek, “Yerel yönetimler kanalıyla tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Vatandaşlarımızın yanındayız. Taşkın nedeniyle vatandaşlarımızı tahliye ettik. Tahliye esnasında 300’e yakın vatandaşımız için otel temini sağladık. Kızılay alanda sıcak yemek ve gıda ihtiyacını karşılamayla ilgili tedbirleri alıyor. Dere kotuyla arazideki suyun aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Her selde, her doğal afette bunları konuşuyoruz. Burada yine su kotunun altında yapılan evler var. Sorun bu, bunu biliyoruz. Evet bu kadar, şu an yıkacak halimiz yok. Bununla ilgili de gelecekte bir afet yaşanmaması içinde neler yapılabilir, kontrol edeceğiz. Şu anda suların çekilmesini bekliyoruz. Suların tahliyesi hızlandı” ifadelerini kullandı.

Can kaybının olmadığını, hasar tespitlerinin başladığı belirten Bilgin, "Burada da suların çekilmesiyle birlikte evlerimizde tek tek tespit yapılarak vatandaşların evlerin içerisinde hem evlerinde hem arazilerinde oluşan hasarları ekiplerimiz tespit edecek" şeklinde konuştu.

Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve kurum müdürleri ile ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.