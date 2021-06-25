Kırklareli’nde 163 kök hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 163 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Haznedar köyünde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri S.C. isimli şahısın evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından S.C’nin evinde yapılan aramada 163 kök Hint keneviri ele geçirildi.

S.C. gözaltına alınırken ele geçirilen 163 kök Hint keneviri imha edildi.