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Kırklareli’nde 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli’nde dere yatağında ekili 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi.
Asayiş 12.09.2022, 12:03
Kırklareli’nde dere yatağında ekili 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 160 bin kök hint keneviri ele geçirildi.
Ekiplerce kenevirler imha edildi.
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