banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

Kırklareli’nde 157 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 157 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Asayiş 19.07.2022, 15:57
Kırklareli’nde 157 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 157 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 157 Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 8 şüphelinden 5’i tutuklandı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 3 katlanabilir merdiven ile demir kesme makası ele geçirdi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu