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Kırklareli’nde 15 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 26.08.2022, 16:48
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 15 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 15 Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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