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Kırklareli’nde 126 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 126 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş 20.02.2023, 14:51
Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 126 kaçak göçmen yakalanırken organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 10-16 Şubat 2023 tarihleri arasında Hudut birlikleri ile yapılan müşterek faaliyetler sonucunda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 126 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalanırken 2 araca el konuldu.