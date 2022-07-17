banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
İlhan Varank şehadetinin 6’ncı yılında mezarı başında anıldı
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı

Kırklareli’nde 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri ve Hudut Birliklerince düzenlenen ortak operasyonda ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 123 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 6 kişi tutuklandı.

Asayiş 17.07.2022, 19:52
Kırklareli’nde 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri ve Hudut Birliklerince düzenlenen ortak operasyonda ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 123 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yapan 6 kişi tutuklandı.

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi Bulgaristan sınır hattında İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü koordinesinde Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hudut Birliklerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu toplam 123 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilirken, mahkemeye çıkarılan organizatörlerin tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
açık