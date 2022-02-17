Kırklareli’nde 12 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 12 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada12 Afganistan, Libya ve Fas uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemlerinin tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.