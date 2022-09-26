Kırklareli’nde 100 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 100 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 100 Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.