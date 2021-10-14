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Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 14.10.2021, 15:49
Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyünde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.