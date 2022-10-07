Kırklareli’nde 1 ton 320 litre ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 320 litre sahte alkol ele geçirilirken olaya ilişkin iki şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sahte içki üretimine ve satışına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kırklareli’nin vize ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalar sonucunda 2 şüpheli ile birlikte 1 ton 320 litre sahte alkol, 2 adet alkol damıtma sistemi ve 9 adet alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.