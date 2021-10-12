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Kırklareli’deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1’i öldü, 4’ü yaralandı

Kırklareli’de şarampole devrilen otomobilde Çin uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 Çinli ise yaralandı.

Asayiş 12.10.2021, 16:53
Kırklareli’deki feci kazada Çinli 5 kişiden 1’i öldü, 4’ü yaralandı

Kırklareli’de şarampole devrilen otomobilde Çin uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 Çinli ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Lüleburgaz Gişeleri yakınında sürücüsü henüz belirlenemeyen CB 2927 BK plakalı otomobil şarampole devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Jin Beinian Chinese’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Van Tien Nguyen, Kinh Van Dao, Nam Huv Pham ve Nguyen Hong Phu, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden Çin uyruklu Jin Beinian Chinese’nin cansız bedeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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