Kırklareli’de uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 14 şüpheli yakalandı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla çerçevesinde 23-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından toplam 14 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerde yapılan aramada; 12 gram metamfetamin, 553 kök haşhaş, 200 gram bonzai, 20 kök kenevir, 10 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 15 gram kenevir tohumu ve 32 litre alkollü içki ele geçirildi.