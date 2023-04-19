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Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ’NDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş 19.04.2023, 13:59
Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli’de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde uyuşturucu operasyonu yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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