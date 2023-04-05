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Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
KIRKLARELİ’NDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (FOTOĞRAF: KIRKLARELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI)
Asayiş 05.04.2023, 13:52
Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nin Vize ilçesinin Çakıllı beldesi ile Babaeski ilçesinin Taşköprü köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi, 2 kök kenevir, 3 hava filtresi, aspiratör, iç mekan çadırı, pompalı tüfek, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile 3 bıçak ele geçirildi.