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Kırklareli’de tır şarampole devrildi

Kırklareli’nde yoldan çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Asayiş 07.10.2021, 12:50
Kırklareli’de tır şarampole devrildi

Kırklareli’nde yoldan çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Turgutbey mevki’inde PB 1741 EB plakalı Levent Bahçıvanoğulları idaresindeki boya yüklü tır şarampole devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Levent Bahçıvanoğulları’na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürdü.

Kaza sonucu yola savrulan boyalar sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada yaralana sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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