Kırklareli’de otomobil ile tanker çapıştı: Tanker sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı
KIRKLARELİ’NDE OTOMOBİL İLE TANKERİN ÇARPIŞMASI SONUCU SIKIŞAN TANKER SÜRÜCÜSÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI (FOTOĞRAF: KIRKLARELİ İTFAİYE)
Asayiş 31.05.2023, 15:26
Kırklareli’de otomobil ile tankerin çarpışması sonucu sıkışan tanker sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İnece beldesi yakınlarında 34 EN 3039 plakalı Ö.D. idaresindeki tanker ile 39 AAN 175 plakalı R.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tanker devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tankerde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, tankerde yüklü peynir altı suları etrafa döküldü.