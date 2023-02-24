Kırklareli’de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli’de henüz belirlenemeyen nedenle otlukta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otluktaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.