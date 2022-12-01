Kırklareli’de kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Kırklareli’de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ve Aksicim köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Terzi Mağaraları ve Balkaya mevkiinde araştırma yapan ekipler, 6 şüpheliyi kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.