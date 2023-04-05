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Kırklareli’de kaçak kazı operasyonu: Roma Dönemi’ne ait gümüş ve bronz sikke ele geçirildi
KIRKLARELİ’NDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAK KAZI YAPTIĞI İDDİA EDİLE 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (FOTOĞRAF: KIRKLARELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI)
Asayiş 05.04.2023, 13:51
Kırklareli’de jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Vize ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, bölgelerde yaptıkları araştırmada 7 şüpheliyi yakalarken, kullanılan malzemeler ile Roma Dönemi’ne ait gümüş ve bronz sikke ile 6 taş obje ve 3 metal obje ele geçirdi.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.