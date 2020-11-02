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Kırklareli’de kaçak içki satıcılarına darbe üstüne darbe

KIRKLARELİ'DE 3 TON 746 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 02.11.2020, 13:53
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Kırklareli’de kaçak içki satıcılarına darbe üstüne darbe

Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 ton 746 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri sahte içkiye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler, il merkezine bağlı Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde toplamda 3 bin 746 litre sahte içkiyi bularak el koydu. Sahte içki operasyonlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

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