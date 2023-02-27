Kırklareli’de 39 kaçak hayvan yakalandı

Anadolu illerinden Kırklareli’ne kaçak yollarla getirilen 39 büyükbaş hayvan yakalandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince merkez bağlı Düzorman köyünde ve İnece beldesinde şap ve LSD aşılaması esnasında yapılan kontrollerde Trakya Bölgesi dışından gelmiş toplam 39 büyükbaş hayvan tespit edildi. Kaçak hayvanlara el konulurken, hayvan sahiplerine 98 bin 207 lira cezai işlem uygulandı. El konulan kaçak hayvanlar mezbahalarda kesildikten sonra sahiplerine teslim edildi.

Besicileri duyarlı olmaya davet eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Bilindiği üzere Trakya Bölgemiz 2010 yılından beri şap hastalığından aşılı ari, 2020 yılında koyun keçi vebası (PPR) hastalığından korunmuş bölge ve 2022 yılı itibarıyla da koyun keçi çiçeği hastalığından ari bölge ilan edilmiş olup Anadolu’dan Trakya’ya canlı hayvan girişleri yasaklanmıştır. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyor ve bu çerçevede sahadaki kontrollerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.