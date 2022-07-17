Kırklareli’de 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 27 Pakistan, Cezayir ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.