banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Kırklareli’de 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 17.07.2022, 11:54
Kırklareli’de 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 27 Pakistan, Cezayir ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu