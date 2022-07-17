Son Dakika
Kırklareli’de 27 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’de, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 17.07.2022, 11:54
Kırklareli’de, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 27 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 27 Pakistan, Cezayir ve Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.