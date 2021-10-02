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Kırklareli’de 16 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’den yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 02.10.2021, 16:35
Kırklareli’de 16 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’den yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ve Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada 16 Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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