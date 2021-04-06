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Kırklareli otoyolunda 764 galvaniz direği çalındı

Kırklareli’nde yabani hayvanların otoyola girmesinin engelleyen 764 galvaniz direğini kesilerek çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 06.04.2021, 14:51
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Kırklareli otoyolunda 764 galvaniz direği çalındı

Kırklareli’nde yabani hayvanların otoyola girmesinin engelleyen 764 galvaniz direğini kesilerek çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz Çavuşköy köyü üst geçidi bölgesinden otoyolun güney ve kuzey kısmında yabani hayvanların otoyola girmesini engelleyen kafes telleri sabitlemeye yarayan, 2 metre boyunda 5 santimetre çapında 764 adet galvaniz direklerinin çalındığı ihbarı aldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptığı araştırmada A.A., R.T. ve T.P. isimli şahısların direkleri çalarak Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki E.T. isimli hurdacıya sattığını tespit etti.

A.A., R.T. ve T.P. ile hurdacı şahıs gözaltına alınırken hurdacıda yapılan aramada çalıntı direklerle hırsızlıkta kullanılan 2 araca el konuldu.

Olayla ilgili şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.
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