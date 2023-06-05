Kırklareli Jandarması bir ayda 300 olayı çözdü

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Mayıs ayı boyunca meydana gelen 300 olayı çözerek aydınlığa kavuşturdu.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde kişilere karşı işlenen 85, mal varlığına karşı işlenen 32, topluma karşı işlenen 21, millete ve devlete karşı işlenen 13, takibi gereken 137 ve kabahat çerçevesine giren 6 suçu çözerek aydınlığa kavuşturdu. Toplamda 300 suçun çözülmesini sağlayan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, yürüttükleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 169 şahsı da yakalayarak adalete teslim etti.

Suçlar ve suçlular ile mücadeleden ayrılmayacakları mesajını veren Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri operasyonlara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.