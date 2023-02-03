Kırklareli jandarması 1 ayda 244 olayın 243’ünü aydınlattı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni yılın ilk ayında meydana gelen 244 olayın 243’nün aydınlattı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelişen teknolojik imkanları da en verimli şekilde kullanarak meydana gelen olayları tek tek aydınlatıp suçluları adalete teslim etmeye devam ediyor. Ekipler, yaptıkları 1 aylık çalışmada kişilere karşı 54, mal varlığına karşı 28, topluma karşı 25, millete ve devlete karşı 6 ve takibi gereken suçlar 116 ile kabahat suçları 15 olmak üzere toplam 244 olayın 243’ü aydınlatılırken 1 olaya yönelik soruşturma ve çalışmalar ise devam ediyor. 2023 yılının 1 aylık döneminde yapay zekâ yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 15 hırsızlık olayının 14’ü aydınlatıldı. Alınan tedbirler neticesinde; evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında 25 azalma sağlandı.

Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde 2023 yılının 1 aylık döneminde toplam 156 şüpheli yakalandı.