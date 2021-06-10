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Kırkağaç’ta yıldırım düştü çok sayıda hayvan telef oldu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda hayvan telef oldu.

Asayiş 10.06.2021, 10:29
Kırkağaç’ta yıldırım düştü çok sayıda hayvan telef oldu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çok sayıda hayvan telef oldu.

Kırkağaç’ın Güvendik Mahallesinde yağan yoğun yağmur sonrası, geçimini hayvancılıkla sağlayan Himmet Kök isimli vatandaşın ağılına yıldırım düştü. Gürültü sonrası, küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla giden Himmet Kök, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Himmet Kök isimli vatandaş keçilerin bir kısmını cansız yerde yatarken buldu. Durumu Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yıldırım düşmesi sonucu 2 keçi, 1 teke ve 5 oğlağın telef olduğu tespit edildi.
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