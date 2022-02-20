Kırkağaç’ta tüplü televizyon patladı, yangın çıktı: 1 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan ev yangınında bir kişi yaralandı.

Yangın, bugün saat 12.30 sıralarında İlyaslar Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme ve konuşma engeli olduğu öğrenilen S.O. (70) isimli kadının evindeki tüplü televizyon bir anda patladı. Televizyondan çıkan kıvılcımların evdeki koltuklara temas etmesiyle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri hortum ve kovalarla alevlere müdahale ederek söndürdü. Olay yerine itfaiye ile birlikte jandarma ve 112 Acil servis ekipleri de sevk edildi. Yangında S.O.’nun burun kısmında 2. derece yanık oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.