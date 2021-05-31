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Kırkağaç’ta traktör kazası: 1 ölü

Manisa’ nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 31.05.2021, 13:14
Kırkağaç’ta traktör kazası: 1 ölü

Manisa’ nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gelenbe Mahallesi istikametinden Kırkağaç’a gitmekte olan Bekir Baykuş (74) idaresindeki 45 PA 332 plakalı traktör, Onbeş Tonluk mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 74 yaşındaki Bekir Baykuş, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Baykuş’un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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